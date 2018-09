Inserita in Cronaca il 25/09/2018 da Direttore Marsala - rilevata una rottura nella condotta idrica Il Servizio Idrico di Marsala ha comunicato che è stata rilevata una rottura nella condotta centrale della rete idrica, quella che dalla stazione di pompaggio di Sinubio fa giungere l´acqua nel centro urbano, nel versante sud del territorio e nell´immediata periferia sud. Il danno è avvenuto nel corso di lavori che l´Enel sta effettuando in via Vito Pipitone, strada interna (in parte parallela a via Mazara) che attraversa contrada Cozzaro. In atto, si sta provvedendo a sospendere l´erogazione dell´acqua: solo dopo la valutazione dell´entità del danno, si potranno conoscere i tempi di ripristino del servizio idrico.