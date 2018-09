Inserita in Cronaca il 25/09/2018 da Direttore Contrasto al lavoro irregolare nel Trapanese: scoperti 4 lavoratori in nero tra gli operatori agricoli impegnati nella vendemmia. Nell’ambito di un piano di controlli finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro irregolare, il Gruppo della Guardia di Finanza di Trapani ha individuato, in località Buseto Palizzolo, quattro lavoratori in nero impegnati nella raccolta dell’uva, tutti di nazionalità italiana.

Il proprietario del vigneto è stato identificato e segnalato all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani, quale datore di lavoro privato, per violazione delle norme in materia di impiego di manodopera: gli sarà comminata una sanzione pecuniaria che, tenuto conto dei 4 lavoratori irregolari impiegati, potrà arrivare fino ad un massimo di 36 mila euro.

L’attività ispettiva in parola, che si colloca nell’ambito della missione istituzionale del contrasto all’illegalità economica e finanziaria allo scopo di tutelare il corretto andamento del mercato del lavoro, sarà replicata dalla Guardia di Finanza di Trapani nelle prossime settimane anche in altri settori economici.