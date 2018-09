Inserita in Cronaca il 24/09/2018 da Direttore E io pago.......... Capitolo 1 VILLA DAMIANI Da quest´oggi iniziamo un´attività di monitoraggio del territorio per meglio comprendere gli sprechi e le inefficienze che vi sono nella nostra amata città In contrada Madonna Alto Oliva vi è un complesso sportivo polivalente ( palestre, piscine, campi da tennis e tanto altro ancora compresa un´area ristoro ) realizzato agli inizi degli anni ottanta e acquistata dal Comune di Marsala per circa tre miliardi di lire dopo il fallimento della cooperativa che l´aveva realizzata e che non è mai stata più messa in funzione. Le Amministrazioni Comunali che si sono succedute in questa città hanno promesso che si sarebbe provveduto alla sua sistemazione e alla successiva riapertura, ma come troppo spesso accade era solo una promessa. Nel frattempo la struttura è stata abbandonata a se stessa e l´incuria, gli atti di vandalismo e il furto di tutto ciò che poteva essere trafugato hanno fatto il resto, le foto qui riportate ne danno conferma. Nel novembre del 2012 ( sindaco Giulia Adamo ) l´Amministrazione Comunale ha deciso di rivendere quanto comprato nel tentativo di poter utilizzare l´importo ricavato per sistemare altri beni comunali. Negli anni avvenire questo bene scompare e riappare dai bilanci comunali ridimensionato anche nel valore, visto il perdurante stato di abbandono. E siamo ai giorni d´oggi, ad un´Amministrazione Comunale che ha difficoltà a definire, nei tempi tecnici previsti, i bilanci, con la spada di Damocle sulla testa che è quella del rischio del commissariamento; ad un´Amministrazione che sopravvive alla giornata senza nessuna programmazione e continuando a fare promesse di inizi lavori o di riaperture di strutture pubbliche sempre rinviate; a spese fuori bilancio sempre nuove e sempre più numerose. Tanto il problema per i nostri Amministratori non sussiste (della serie “ ma che ce frega ma che ce importa”).......sono gli altri che pagano

Gli Amministratori Marsala Città Nostra