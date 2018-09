Inserita in Politica il 24/09/2018 da Direttore MARSALA. IL CONSIGLIO COMUNALE EMENDA ED APPROVA LE MISURE CORRETTIVE DA TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI Nel suo intervento, il presidente del Collegio dei Revisori Gullotta ha evidenziato i rilievi mossi dalla Corte dei Conti con riguardo a debiti fuori bilancio, anticipazioni di cassa ed altro. Lo stesso Gullotta, poi, ha sottolineando le misure correttive che la Giunta intende formalizzare, alcune delle quali suggerite a suo tempo anche dal Consiglio comunale. Al termine della relazione sono intervenuti F. Meo, L. Arcara, A. Galfano, L. Ingrassia, L. Licari, A. Rodriquez e Ivan Gerardi. Alle loro considerazioni sulla portata e sui contenuti del documento della Corte dei Conti, hanno fornito chiarimenti il vicesindaco Licari, il dr. Claudio Gullotta e il vicedirigente Filippo Angileri. Successivamente, il presidente Enzo Sturiano comunica che è stato presentato un emendamento all´atto in discussione da parte della Commissione Bilancio. L´emendamento, illustrato dalla consigliera Luigia Ingrassia, verte sulle misure correttive proposte dalla Giunta in risposta ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Sull´emendamento, seduta stante, viene espresso parere tecnico contabile favorevole dal funzionario Angileri. Sono quindi seguiti altri interventi - anche per dichiarazione di voto - da parte di alcuni consiglieri. Messo ai voti l´emendamento, lo stesso è stato approvato a maggioranza: stessa sorte per l´atto deliberativo cosi come emendato. Prima di chiudere il dibattito ed aggiornare i lavori a domani, martedì 25 (seduta già fissata alle ore), il presidente Sturiano ha chiesto il prelievo del punto 15 – Rendiconto di gestione 2017 – condiviso dall´Aula con voto unanime. Da qui si ripartirà domani.