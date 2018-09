Inserita in Economia il 24/09/2018 da Direttore Il sindaco Pagoto incontra l´Amministratore giudiziario e la dirigenza della Liberty Lines Il sindaco delle isole Egadi, Giuseppe Pagoto, assieme al consigliere comunale Pietro Torrente, nei giorni scorsi ha incontrato l´Amministratore giudiziario, avvocato Marco Montalbano, e la dirigenza della Liberty Lines, per affrontare alcune problematiche riguardanti il trasporto marittimo con mezzi veloci sia relativamente agli orari e alle tratte, che ai servizi ai passeggeri. Le criticita´ e i problemi evidenziati dall´Amministrazione comunale sono stati segnalati da numerosi cittadini e dai turisti. "Ringraziamo l´avvocato Montalbano e la dirigenza della Liberty per la disponibilità mostrata nel voler non solo discutere e affrontare alcune questioni legate alle prenotazioni e alle disponibilità di posti da e per Marettimo - dice il sindaco Pagoto - ma anche per aver individuato alcune soluzioni per la prossima stagione estiva". Nel corso del lungo incontro e´ stato affrontato anche il tema collegato ai lavori sui respingenti, alle coperture nelle aree di attracco mezzi e riparo passeggeri, per i quali, in collaborazione con il Servizio Demanio della Regione Siciliana, occorrerà un intervento urgente.