CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DI TRAPANI. IN AULA 1 E 4 OTTOBRE

Il Consiglio Comunale di Trapani tornerà a riunirsi i giorni 1 e 4 ottobre alle ore 19,00 nell’aula consiliare del Palazzo Senatorio Cavarretta. La nuova sessione di lavori è stata definita dalla Conferenza dei Capigruppo riunitasi venerdì 21 settembre; all’ordine del giorno tre delibere, due “mozioni” e un “atto di indirizzo”. Di particolare rilevanza la “Proposta di modifica del regolamento Tosap – suolo pubblico per attività temporanee”, che dovrebbe essere discussa nella seduta di giovedì 4 stante che la seduta di apertura, lunedì 1, secondo quanto stabilito in conferenza sarà dedicata alla attività ispettiva. Le altre due delibere riguardano debiti fuori bilancio; le “mozioni” vertono su “Collocazione nel territorio comunale di un distributore di acqua naturale e gassata” e “Plastica Free Challenge”, mentre l’atto di indirizzo è relativo alla “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani per la tutela dell’ambiente e per la promozione e l’uso efficiente delle risorse”.

La Conferenza ha autorizzato la Saman di Trapani ad apporre un banner in ricordo di Mauro Rostagno sulla balconata del Palazzo Cavarretta il giorno 26 settembre, ventesimo anniversario della sua uccisione per mano mafiosa; nella stessa giornata l’androne del Palazzo ospiterà la proiezione di audiovisivi sul giornalista – sociologo. “Si tratta di un importante contributo, fatto proprio dal Consiglio Comunale intero per il tramite dei suoi capigruppo, per onorare la memoria di un uomo coraggioso che tanto ha fatto per la città” dice in proposito il Presidente del Consiglio, Giuseppe Guaiana.

Alla conferenza dei Capigruppo hanno partecipato i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari: PELLEGRINO Giuseppe – Capogruppo “Demos – Cambiamenti”, LIPARI Giuseppe – Capogruppo “Giovani Muovi/menti”, DAIDONE Salvatore – V/Capogruppo Per Trapani, TRAPANI Francesca – Capogruppo “Gruppo Misto di Opposizione”, BIANCO Annalisa – in rappresentanza “Trapani con Coerenza”, MAZZEO Alberto – in rappresentanza “Gruppo Misto”, PERALTA Giuseppe – V/Capogruppo “Amo Trapani”.