Inserita in Economia il 24/09/2018 da Direttore AGRICOLTURA, CORRAO (M5S): APPROVATO EMENDAMENTO CHE VIETA ASTA A DOPPIO RIBASSO Bruxelles 24 settembre 2018 - “La Commissione per lo Sviluppo del Parlamento europeo ha approvato i nostri emendamenti sul divieto delle aste a doppio ribasso. Questo è un primo, ma importante, passo avanti per fare giustizia nel mondo dell’agricoltura. Nostro obiettivo è quello di proteggere produttori e prodotti italiani dalle importazioni a basso costo e acquistati con pratiche sleali. Adesso vigileremo affinché il testo non venga modificato nella Commissione Agricoltura del Parlamento europeo”, dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao.



“In particolare, l’emendamento approvato inserisce nell’articolo 3 della direttiva le aste online a doppio ribasso come pratica sleale proibita per l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Con questo emendamento vogliamo favorire la trasparenza e il rispetto per il lavoro degli agricoltori e di fornire un’arma in più alla lotta contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori”, conclude Corrao.