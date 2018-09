Inserita in Economia il 24/09/2018 da Direttore Pensionati, il 26 settembre a Salemi il consiglio generale e l’inaugurazione della nuova sede del sindacato nel paese del trapanese Le condizioni di difficoltà economiche e sociali vissute dai pensionati di Palermo e Trapani, il sistema socio-sanitario non adeguato alle esigenze dei cittadini e le richieste del sindacato. Saranno alcuni temi al centro del consiglio generale della Fnp Cisl Palermo Trapani, la Federazione Pensionati della Cisl che si terrà mercoledì 26 settembre dalle ore 10 nei locali del Castello Normanno Svevo di Salemi in piazza Alicia,13 a Salemi, alla presenza del segretario generale nazionale Fnp Gigi Bonfanti. Ad aprire sarà la relazione del segretario Fnp Cisl Palermo Trapani, Mimmo Di Matteo. Seguiranno gli interventi del segretario generale Fnp Cisl Sicilia Alfio Giulio, del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e del segretario generale Cisl Sicilia Mimmo Milazzo. Nel pomeriggio alle 15 sarà inaugurata la nuova sede del sindacato a Salemi.

Trapani, 24 settembre 2018