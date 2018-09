Inserita in Cronaca il 24/09/2018 da Direttore Petrosino - Viabilità. La Giunta approva il progetto per via Angileri La strada verrà asfaltata e dotata di pozzetti di drenaggio



Petrosino, 24.09.2018 La Giunta comunale di Petrosino, presieduta dal Sindaco Gaspare Giacalone, ha approvato il “Progetto esecutivo per il completamento del manto bituminoso e la realizzazione di pozzetti di drenaggio delle acque piovane della via Michele Angileri”. Con l’intervento in questione l’amministrazione punta al rifacimento del manto stradale, con opere e lavorazioni già inserite in un progetto generale approvato negli anni scorsi e in parte già realizzato.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 44 mila euro, di cui 32.774,26 euro a base d’asta. L’intervento verrà finanziato con fondi residui del mutuo contratto a suo tempo con la Cassa Depositi e Prestiti. Nelle prossime settimane verrà pubblicata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. L’intervento dovrà essere completato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.