Inserita in Politica il 24/09/2018 da Direttore Germania: Pagano (Lega), rimpatri italiani senza lavoro? Nauseante = (AGI) Roma, 23 set - "La sola ipotesi che la Germania starebbe per rimpatriare alcuni cittadini italiani, solo perchè rei di essere rimasti senza lavoro, è nauseante. Se però la notizia venisse confermata, Frau Merkel dovrebbe allora spiegare all´Europa intera come il suo Paese sia potuto passare - dal giorno alla notte - da paladino dell´accoglienza a campione dell´intransigenza. Forse perchè la determinazione del Ministro Salvini ha rotto l´incantesimo e il club di cui la Cancelliera fa parte, assieme al ruspante Macron, non riesce più ad imporre all´Italia di tenersi i clandestini che arrivano dal mare. In ogni caso, non saranno pressioni meschine come queste a far cambiare la linea politica al Ministro Salvini". Così il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano, a proposito della notizia diffusa da Radio Colonia sulle comunicazioni ricevute da alcuni italiani invitati dalla Germania a lasciare il Paese in caso di impossibilità di dimostrare un lavoro e la sussistenza. (AGI) Cau 2313 19 SET 18