Inserita in Economia il 23/09/2018 da Direttore Inaugurata “Sposa del Mediterraneo 2018”, fino a domenica 30 settembre la fiera degli sposi Inaugurata sabato 22 settembre la quarta edizione di “Sposa del Mediterraneo”, aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a domenica 30 settembre, all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. A tagliare il nastro è stato il presidente della sesta commissione del consiglio comunale di Palermo Ottavio Zacco, insieme ai rappresentanti di Medifiere. “La Fiera è una grande vetrina, un’opportunità importante per le attività produttive locali e non solo – ha dichiarato Ottavio Zacco . Se tante aziende partecipano e aderiscono vuol dire che funziona. Stiamo attraversando un momento difficile in città per carenza di personale. Stiamo lavorando al Suap per cercare di snellire le pratiche burocratiche”. La Fiera, inaugurata sabato 22 settembre, sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 30 settembre, con ingresso gratuito. Un padiglione ricco di idee e novità per il giorno del matrimonio, abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, auto, trucco, parrucco, location prestigiose, rustiche o supereleganti dove organizzare la festa, agenzie di viaggio. Tutto per il giorno più bello. Presenti all’interno dell’elegante padiglione, esperti del settore a servizio della clientela con qualità e professionalità. “Questo è per noi il quarto anno della Sposa del Mediterraneo – spiega Massimiliano Mazzara di Medifiere – . Di anno in anno la Fiera cresce con sempre più espositori di qualità”.

La Fiera sarà aperta tutti i giorni dal 22 al 30 settembre con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle ore 16:00 alle 23:00.

Sabato dalle 16:00 alle 24:00

Domenica dalle ore 15:30 alle 23:00

Per info tel 3315895050