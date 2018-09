Inserita in Cronaca il 23/09/2018 da Direttore Trapani - Un detenuto ha aggredito l’Ispettore Capo Coordinatore del Reparto Adriatico In data 18 settembre 2018 un detenuto di 32 anni originario della ex Jugoslavia a termine di un colloquio con l’Ispettore Capo Coordinatore del Reparto Adriatico lo ha proditoriamente e improvvisamente aggredito colpendolo al collo e alla spalla. Il facinoroso già conosciuto per le sue intemperanze e per i numerosi precedenti disciplinari fortunatamente è stato prontamente bloccato da altro personale presente all’accaduto. L’ispettore ha riportato una prognosi di 8 giorni. Nell’esprimere solidarietà al collega aggredito e gli augurio di pronta guarigione non si può non puntare il dito contro una politica dissennata di garantismo a senso unico nei confronti dei detenuti che inducono a molti la certezza che la risposta dello Stato in questi casi sarà blanda. Ci chiediamo dove sia finita la componente punitiva della pena se non si riescono a prendere seri provvedimenti contro quei detenuti che sono convinti, specie i detenuti stranieri, che non avranno alcuna conseguenza da questi atti; Chiediamo da tempo l’applicazione immediata dell’art.14 bis dell’Ordinamento Penitenziario per quei detenuti che si rendono colpevoli di violenze nei confronti degli operatori penitenziari. Chiediamo la sospensione su tutto il territorio dell’applicazione della Sentenza Torreggiani che ha imposto le “celle aperte” affinchè i detenuti possano bighellonare per i reparti e mettere in atto comportamenti prevaricatori che gli sono propri all’esterno imponendosi sui detenuti più deboli e rendendo davvero problematico il lavoro della Polizia Penitenziaria. Non abbiamo bisogno di Taser; abbiamo bisogno dell’applicazione delle norme da tempo arrugginite nei meandri del garantismo imperante e di punire con severità e non con piccole sculacciate. Siamo stanchi di subire aggressioni, umiliazioni e critiche da parte di chi dovrebbe tutelare gli esponenti delle forze dell’ordine in particolare noi della Polizia penitenziaria che svolgiamo un lavoro assai delicato e ingrato a beneficio della società

La Segreteria Provinciale di Trapani