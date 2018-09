Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Salemi, lunedì al via il trasporto scolastico urbano Le richieste per il servizio presso gli uffici del Comune

SALEMI - Lunedì 24 settembre prenderà il via il servizio di trasporto scolastico urbano a Salemi. Il Comune, guidato dal sindaco Domenico Venuti, ha infatti affidato il servizio alla ditta ´Autoservizi Siberiana´ di Mazara del Vallo, che si era aggiudicata l´appalto anche nell´anno scolastico 2017/2018. Il costo del servizio per l´anno scolastico 2018/2019, con una durata di otto mesi, è di 53.385 euro. L´iter della gara è stato seguito dall´assessore alla Pubblica istruzione Francesca Scimemi. Gli utenti interessati a usufruire del servizio posso formulare richiesta presso l´Ufficio scolastico del Comune, nei locali di Sant´Agostino: gli uffici osservano l´apertura mattutina dal lunedì al venerdì, oltre a quella pomeridiana il martedì e il giovedì.