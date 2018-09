Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Solenne Celebrazione Eucaristica con i Militari della Guardia di Finanza Venerdì 21 Settembre è stata celebrata la Solenne Celebrazione Eucaristica con i Militari della Guardia di Finanza e le ANFI locali in occasione della Solennità di San Matteo, Patrono e Protettore del Corpo Militare. Il 10 Aprile del 1934 il Cardinale Pacelli (futuro Pio XII) dichiarò Patrono del Corpo dei Finanzieri Italiani l’Apostolo ed Evangelista San Matteo. Il Rev.do Don Alessandro Palermo ha evidenziato bene che «come ogni Corpo Militare, anche la Finanza ha un suo Patrono, celebrarlo significa innanzitutto celebrare il delicato e importante Servizio che ogni giorno voi Militari esercitate per il bene comune e la custodia dello Stato. Averlo come Patrono significa impegnarsi a tutti i costi, anche con la sua intercessione, a togliere da questa società i sistemi corrotti come la Mafia, che scelgono la morte della persona per riuscire in tutti i modi a fare denaro». A presenziare alla Solenne Celebrazione, oltre ai Militari della Compagnia di Marsala, quest’anno ci sono state anche le Tenenze di Castelvetrano e Mazara. Il Parroco ringrazia il Tenente Colonnello del Comando di Trapani per aver concesso quest’anno la loro presenza. Un plauso ai Comandanti di Marsala, Mazara e Castelvetrano e l’Ass. ANFI di Marsala per aver coordinato la Celebrazione.