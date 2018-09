Inserita in Politica il 22/09/2018 da Direttore

Elezioni delle cariche in seno al nuovo direttivo dell´associazione Cambiamenti di Castellammare del Golfo

NUOVO DIRETTIVO

Il direttivo dell´associazione culturale e politica CambiaMenti, eletto nella assemblea dei soci tenutasi domenica 16 settembre, si è riunito venerdì sera (21 settembre) nella sede di Via G. Verdi confermando alla presidenza l´uscente Alessio Navarra, ingegnere ambientale. Le altre cariche saranno rappresentate dalla giovane studentessa universitaria Vittoria Altese, eletta come vicepresidente, da Carlo Navarra, enologo e dipendente pubblico, in qualità di segretario. La tesoreria sarà gestita da Marco Venza, giovane tributarista. Gli altri componenti del direttivo sono Giacomo Galante geologo, Nino Maniaci architetto e Lia Turrigiano studentessa universitaria. Il direttivo, dopo un´ attenta analisi, è convenuto sul nome di Alessio Navarra, in nome della continuità e nel solco del lavoro svolto in seno all´associazione, che ha fatto emergere in Alessio, oltre alle già note competenze, anche una grande capacità di rappresentare al meglio gli interessi di tutti i soci del movimento.

Il presidente sarà coadiuvato dalla vice VIttoria Altese, giovane intraprendente e dinamica messasi in luce nell´ultima competizione elettorale. Si è pensato anche ad un vera e propria segreteria politica con al vertice Carlo Navarra, insieme a Giacomo Galante e Nino Maniaci. A Lia Turrigiano, invece, viene affidato il compito di coordinare il gruppo operativo di CambiaMenti, noto per le indubbie capacità di di rendere concrete ed effettive tutte le idee dell´associazione. Marco Venza, infine, sarà gravato del compito difficile di trovare i fondi necessari per rilanciare le attività dell’associazione.