Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 16 al 22 settembre 2018 Personale della Squadra Mobile

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, M.A., nato ad Erice, classe 1983 ed ivi residente, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,90 di cocaina, gr. 6,97 di hashish e gr. 1,39 di marijuana;

- denunciava all’ A.G., in stato di libertà, B.A.M., nato in Tunisia, classe 1975, domiciliato a Porto Recanati (MC), per aver fatto reingresso nel T.N;

- traeva in arresto A.M., nato in Siria, classe 1998, per aver fatto reingresso nel T.N. prime del prescritto termine



Personale dell’U.P.G.S.P.

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, D.G.G., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 1985; D.G.M., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 1983; V.G., nato ad Erice e residente a Marsala, classe 1977; I.F., nata a Marsala ed ivi residente, classe 1980; M.A., nata ad Erice e residente a Trapani, classe 1983; S.M., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 2002, tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa aggravata, resistenza e violenza a P.U., lesioni personali, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, P.G., nato ad Erice, classe 1997, per guida in stato di ebbrezza alcolica;

- denunciava in stato di libertà B.G.L., nato a Marsala, classe1985, per violenza privata, e M.D., nato a Erice e residente a Trapani, classe 1987, per minacce a P.U..;

- denunciava, in stato di libertà, N.S., nato a Marsala, residente a Trapani, classe 1982, per lesioni personali aggravate;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, C.A., nato a Feltre, classe 1968, per truffa; G.G., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 2002; A.C., nato ad Erice e residente a Trapani, per lesioni personali aggravate;



Marsala, personale del locale Commissariato di P.S.

- traeva in arresto S.F.G., nato a Marsala, classe 1978, per evasione dagli arresti domiciliari;

- dava esecuzione all’ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Marsala, di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, nei confronti di L.S.A., nato a Catania, classe 1976;

- deferiva all’A.G., in stato di libertà, H.W., nato a Marsala, classe 1990, per porto di armi od oggetti atti ad offendere;

- denunciava in stato di libertà A.A., nato in Nigeria, classe 1991, ospite presso il C.A.S. I Maggio di Marsala, per ricettazione; L.P., nato a Marsala, classe 1957, ivi residente, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

- denunciava in stato di libertà F.A., nato a Mazara del Vallo, classe 1980, per evasione dagli arresti domiciliari; M.N., nato in Tunisia, classe 1988, residente a Marsala, per inosservanza alle prescrizioni del Foglio di Via Obbligatorio;

- traeva in arresto G.F., nato a Marsala, classe 1973 ed ivi residente, per furto aggravato. Lo stesso veniva, altresì, deferito a all’ A.G., in stato di libertà, per guida senza patente perché mai conseguita



Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S.

- traevano in arresto, Q.V.R., nato a Rapallo (GE), classe 1977, in esecuzione ad ordine di revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare e conseguente ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, dovendo lo stesso scontare la pena di anni 24, mesi 5 e giorni 20 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;

- deferiva, in stato di libertà, D.C.G, nato a Mazara del Vallo, classe 1986, per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, C.C., nato in Germania e residente a Mazara del Vallo, classe 1974, per violazione degli obblighi di assistenza familiare;

- denunciava in stato di libertà C.C., nato a Mazara del Vallo ed ivi residente, classe 1990, per violenza o minacci a P.U. e interruzione di pubblico servizio;

- denunciava all’A.G., in stato di libertà, C.F., nato a Mazara del Vallo, classe 1980, per furto aggravato in attività commerciale nonché, L.M., nato a Mazara del Vallo ed ivi residente, classe 1998, per truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico



Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S.

- traeva in arresto, in esecuzione di ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Marsala, F.G.A., nato a Castelvetrano, ivi residente, classe 1998, e sottoponeva K.A., nato a Palermo, residente a Castelvetrano, classe 1996 e C.M., nato a Castelvetrano, ivi residente, classe 1994, alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano e di permanenza in casa dalle ore 20.30 alle ore 07.30 successive, perché, a vario titolo, ritenuti responsabili dei reati di rapina, furto aggravato, lesioni personali, ricettazione e guida senza patente.



Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S.

- deferiva all’A.G., in stato di libertà, A.V.F., nato ad Erice, residente ad Alcamo, classe 1974, per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché, in data 26 agosto c.a., al culmine di una discussione innescata dal predetto, aveva colpito malmenato E.H.H., nato in Marocco, classe 1974, residente ad Alcamo, colpendolo alla testa ed al fianco con un bastone. Nelle concitate fasi dell’aggressione A.V.F. aveva colpito anche la moglie di E.H., alla presenza, peraltro, dei figli minori dei predetti coniugi i quali, ricorsi alle cure dei sanitari, hanno entrambi ripotato lesioni con prognosi di giorni 5;



Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………81

Persone controllate………………………………………………..886

Persone controllate con precedenti di polizia……………………..747

Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….243

Veicoli controllati………………………………………………….346

Obiettivi sensibili controllati………………………………………1583

Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………38

Perquisizioni operate………………………………………………….3

Sequestri ………………………………………………………………2