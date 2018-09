Inserita in Politica il 22/09/2018 da Direttore TRAPANI: TURANO, PER BACINO ED EX CANTIERE FUTURO COMUNE TRAPANI, 22 SETT - “Lo ribadirò fino allo sfinimento: a Trapani bacino di carenaggio, di proprietà della Regione, e area dell’ex cantiere navale, del demanio, hanno necessariamente un futuro comune”. Lo afferma l’Assessore alle Attività produttive Mimmo Turano intervenendo ancora una volta nel dibattito sul futuro assetto portuale della città di Trapani.

“Non voglio neanche pensare - continua l’Assessore - a cosa possa succedere se il bacino, essendo mobile, possa finire da qualche altra parte. Senza il bacino l’area dell’ex cantiere e l’intera città avrebbero un danno economico incalcolabile”.

“Trapani - sottolinea Turano - ha una grande tradizione nella cantieristica navale e siamo chiamati ad assicurare continuità e futuro a questa tradizione. Non sono disponibile a mettere in discussione il futuro di questa realtà nemmeno di fronte alle opinioni di una decina di ex lavoratori del CNT. Sono opinioni che rispetto ma che non tengono conto dell’interesse della collettività” conclude l’Assessore.