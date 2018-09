Inserita in Economia il 22/09/2018 da Direttore AEROPORTO TRAPANI: TURANO, DA SOTTOSEGRETARIO SANTANGELO NESSUNA SOLUZIONE PALERMO, 22 SETT - “Leggendo l’attenta analisi del sottosegretario Santangelo sulla situazione dell’Aeroporto di Trapani-Birgi posso solo pensare che il Presidente del Consiglio gli abbia affidato la delega alla decrescita felice. Nelle parole del sottosegretario c’è tanta decrescita, poca felicità e nessuna soluzione”. Così l’assessore alle Attività produttive della Regione siciliana Mimmo Turano replicato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Maurizio Santangelo.

“I problemi dello scalo Vincenzo Florio - continua Turano - li conosciamo tutti molto bene, così come è di pubblico dominio l’impegno della Giunta Musumeci per superare una stagione difficile e lavorare con i comuni al rilancio e ragionare di strategie future”.

“Mi risulta invece ancora non pervenuta la posizione del governo nazionale. Anzi, mi duole ricordare la latitanza dello Stato di fronte al calvario dei bandi per i collegamenti mentre in altri scali della penisola si ricorre all’affidamento diretto. Il Sottosegretario Santangelo ci illumini sulle posizioni del governo invece di fare il cantore della decrescita in-felice” conclude l’assessore.