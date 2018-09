Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Marsala: arrestato dalla Polizia di Stato G.F. cl. 1973, per furto aggravato di autovettura. Nella serata del 21.09.2018, personale della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Marsala, traeva in arresto in flagranza di reato G. F. di anni 45, perché colto nella flagranza del reato di furto aggravato, di un autovettura Nissan Micra, di colore bianco, avvenuto in questa via Trapani. In particolare, il proprietario dell’auto, dopo avere parcheggiato la propria autovettura dinanzi ad una rivendita di tabacchi, ove si dirigeva, all’uscita non ritrovava più la stessa. Il personale operante, prontamente intervenuto a seguito di segnalazione, dopo avere, altresì, visionato le immagini del sistema di videosorveglianza ivi installato, che risultava aver registrato l’intera azione delittuosa, riconosceva l’autore del furto. Di conseguenza, messisi alla ricerca dello stesso, sorprendevano quest’ultimo presso la sua abitazione di contrada Amabilina, con le chiavi dell’autovettura, poco prima trafugata che, grazie all’opera degli agenti intervenuti, nell’ammettere ogni addebito, forniva indicazioni sul luogo in cui si trovava l’autovettura dallo stesso trafugata. L’autovettura, pertanto, veniva rinvenuta e consegnata prontamente all’avente diritto, il quale si complimentava con gli agenti operanti, per l’elevata efficienza dimostrata, tenuto conto che a poca distanza dal patito furto, questi veniva nuovamente in possesso dell’autovettura. In data odierna, l’arrestato, pluripregiudicato anche per reati specifici, già libero vigilato, a seguito di udienza di convalida, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.