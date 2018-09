Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Festa del volontariato della protezione Civile a Gela il prossimo 22 e 23 settembre. La Presidenza del CO.RE.SA Sicilia, affiliato ANAS, invita tutte le associazioni ed i soci della provincia di Caltanissetta, Agrigento e Ragusa a intervenire alla 10" edizione della festa del volontario della protezione civile che si terrà a Gela il 22 e 23 settembre prossimo. Si allego il programma della manifestazione. Per l´occasione l´Avv. Gioacchino Sanfilippo porterà i Saluti nella qualità di responsabile nazionale anas per il settore sanitario, e presidente regionale CO.RE.SA.