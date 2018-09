Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Test medicina. Fava Sono già una lotteria. Se pure falsata è ancora più grave “Lo strumento dei test di ingresso e del numero chiuso trasforma in una lotteria l’accesso alle facoltà. Ma se la lotteria è falsata, allora, al danno si aggiunge la beffa."

Lo dichiara Claudio Fava, deputato del Movimento "Cento Passi" all´assemblea regionale siciliana, in merito alle notizie riportate da diversi organi di stampa in merito ad anomali accessi ai motori di ricerca in concomitanza con lo svolgimento dei test.

Per Fava, "quanto denunciato merita un approfondimento e una attenta valutazione, perché gli studenti siciliani meritano il massimo di trasparenza."