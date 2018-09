Inserita in Economia il 22/09/2018 da Direttore Sanatoria dell’occupazione abusiva degli alloggi popolari Gli utenti di tutta la provincia di Trapani interessati alla sanatoria dell’occupazione abusiva degli alloggi popolari ai sensi della legge regionale numero 8 dell’8 maggio 2018 sono sollecitati a inoltrare all’’Iacp di Trapani la relativa domanda.

Il modello può essere scaricato dal sito web dell’ente www.iacptrapani.com voce URP (sulla colonna che apparirà si troverà l’indicazione modulo domanda sanatoria occ.abusive all.pop. lr 8/2018) o può essere ritirato presso l’URP dell’ente sito al piano terra della sede Quartiere Portici Piazzale Falcone e Borsellino, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00; Mercoledì anche nelle ore pomeridiane dalle 15:30 alle 17:30.

La sanatoria dell’occupazione abusiva è prevista ai sensi dell’art. 63 comma 2 della Legge Regionale numero 8 dell’8 Maggio 2018. La norma per la sua applicazione si richiama e si collega alle disposizioni di cui alla precedente Legge Regionale numero 11 del 9 agosto 2002.

Nel dettaglio: coloro i quali occupano un alloggio popolare abusivamente e senza titolo, adesso ai sensi della legge regionale n. 8 dell’8 Maggio 2018 art. 63 comma 2 possono chiedere all’Iacp la regolarizzazione contrattuale, acquisendo legittimamente il titolo di assegnatario, purchè l’occupazione sia anteriore al 31 dicembre 2017.

La sanatoria è legata a precisi requisiti. - bisogna risultare occupante abusivo di alloggio popolare alla data del 31 DICEMBRE 2017. - il possesso dei requisiti per l´assegnazione degli alloggi popolari - il pagamento all’Iacp dei canoni pregressi anche attraverso accordi di rateizzazione.

Il modulo compilato in ogni sua parte può essere inoltrato: per posta all’indirizzo IACP Trapani Piazzale Falcone e Borsellino Quartiere Portici 91100 Trapani • inviato anche per mail a: info@iacptrapani.it o alla casella di posta elettronica certificata iacptpamm@postecert.it • consegnato presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico sito al piano terra della sede dell’Iacp aperto al pubblico nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 Mercoledì anche nelle ore pomeridiane dalle 15:30 alle 17:30