Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore TRAPANI: SORPRESO A RUBARE DENTRO UN AUTO IN SOSTA ARRESTATO DAI CARABINIERI Il 20 settembre intorno alle ore 3 circa , a Trapani, precisamente in via Archimede, i Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno tratto in arresto GALAZZO Giuseppe, ericino classe 1988, disoccupato, con precedenti di polizia per il reato di tentato furto e danneggiamento. Nello specifico i militari, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno, sorprendevano il giovane mentre rovistava all’interno di un autovettura parcheggiata dopo aver frantumato il finestrino posteriore lato dx con un cacciavite. Alla vista dei militari dell’Arma, che da subito avevano intuito si trattasse di un furto in atto, il ragazzo provava invano ad uscire velocemente dall’autovettura ma veniva prontamente bloccato dai Carabinieri e tratto in arresto. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo tenutosi nella giornata di ieri che ha visto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nei confronti del Galazzo. Anche questa volta l’intervento dei Carabinieri, che con attenzione pattugliano le nostre strade giorno e notte, ha permesso di assicurare alla giustizia un altro malvivente.