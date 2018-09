Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo - LAVORI IN VIA HONDURAS Silvano Bonanno: “Non ci saranno più allagamenti”



“Un intervento di somma urgenza per evitare il ripetersi di episodi di allagamento nei pressi della Via Honduras. Lavori che nascono da una segnalazione pervenutaci dal Consigliere D’Annibale che abbiamo subito recepito e fatta nostra. Un buon esempio di collaborazione istituzionale tra Amministrazione e Consiglieri”.

Lo ha detto il vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Silvano Bonanno, al termine di un sopralluogo nella Via Honduras, dove la ditta incaricata sta eseguendo dei lavori straordinari per assicurare il corretto smaltimento delle acque piovane. I lavori sono eseguiti dalla ditta Edilproject srl, ed entro la prossima settimana, condi-meteo permettendo, dovrebbero già concludersi.

“L’intervento – ha aggiunto l’Assessore - consiste nell’eliminazione di una depressione che interessa la strada e che non consente all’acqua piovana il corretto deflusso. Grazie a questi lavori – ha concluso – non ci saranno più inconvenienti per i residenti e non si ripeteranno più gli allagamenti del passato”.