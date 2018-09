Inserita in Cronaca il 22/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo CRISTALDI: LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE CONTINUA LA LOTTA CONTRO CHI ABBANDONA RIFIUTI “Intensificheremo i controlli e sanzioneremo i responsabili”

“Prosegue la politica della Raccolta Differenziata nella nostra Città, nonostante taluni soggetti si ostinino a non rispettare le regole e ad abbandonare i rifiuti indifferenziati per strada. L’Amministrazione continua la lotta contro costoro e, a tal riguardo, abbiamo deciso di potenziare ulteriormente il sistema di video sorveglianza incrementandolo con segnalazioni acustiche da posizionare nelle aree più sensibili e dove maggiormente si verifica l’abbandono della spazzatura”. Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi al termine di una riunione nel corso della quale sono state prese alcune decisioni per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti indifferenziati nelle strade. “Si è deciso inoltre – ha aggiunto il Primo Cittadino – di avviare la procedura di gara per l’attivazione definitiva del sistema vaglio, cosa che ci consentirà di incrementare la produzione di rifiuto organico contribuendo ad elevare la percentuale di raccolta differenziata e nel contempo a diminuire la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica. In questi giorni – ha concluso Cristaldi – saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale in diverse zone del territorio comunale sia per aumentare la sicurezza dei cittadini, sia per prevenire o reprimere gesti illeciti anche legati al deposito di rifiuti”.

Mazara del Vallo 21 Settembre 2018