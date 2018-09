Inserita in Economia il 21/09/2018 da Direttore SETTORE PESCA. MARSALA POTRA´ DISPORRE DI NUOVI FONDI In programma, servizi per la marineria e valorizzazione dell´Antico Mercato



“L´accoglimento del ricorso del GAC consente di potere utilizzare i fondi già assegnati a Marsala, con positive ricadute per le imprese della pesca, settore importante dell´economia cittadina”. Lo sottolinea l´assessore Rino Passalacqua alla luce della sentenza del Tar Sicilia con la quale è stato riammesso in graduatoria il Gruppo di Azione Costiera (GAC) “Torri e Tonnare del Litorale trapanese”, di cui è partner Marsala assieme ai Comuni di Paceco, Mazara e Petrosino. Ciò significa che il Comune di Marsala potrà avvalersi del finanziamento comunitario – FEAMP, fondo europeo affari marittimi – di 250 mila euro da investire nel settore della pesca (FLAG). “Assieme alle Categorie rappresentative della marineria – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo - abbiamo programmato diverse attività volte, principalmente, al recupero funzionale e alla valorizzazione turistica dell´Antico Mercato”. A tal fine, è prevista l´attivazione di un infopoint, la realizzazione di banchi per la vendita al dettaglio del pesce, nonché la collocazione di attrezzature e installazioni multimediali (e non) inerenti la tradizione marinara locale.