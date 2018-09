Inserita in Cronaca il 21/09/2018 da Direttore

Ambulatorio Veterinario Comunale località Martogna.

Lettera della sezione di Trapani della Lega del Cane inviata a:





Sindaco del Comune di Erice

Comando Polizia municipale di Erice

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria

Assessorato Regionale alla Salute Regione Sicilia - Dipartimento Attività Sanitarie -

Questore di Trapani

Comando Provinciale Carabinieri di Trapani





e, per conoscenza

S.E. PREFETTO di TRAPANI

Ill.ma Procura della Repubblica c/o Tribunale di Trapani

Lega Nazionale per la Difesa del Cane

– Ufficio Legale





OGGETTO: Ambulatorio Veterinario Comunale località Martogna.

Riferimento:

a. Nota prot. n. 6556 di Servizio 16- “Servizio per il Territorio di Trapani” -U.O. b4 Valorizzazione e Gestione del Territorio datata 04 settembre 2018;

b. Nota del Sindaco della Città di Erice avente oggetto: Ambulatorio Veterinario comunale in località Martogna-Riscontro nota 37389 del 17.09.18 datata 19 settembre 2018.

Seguito lettera di LNDC Sez. Trapani avente pari oggetto datata 17 settembre 2018.

1. In relazione a quanto dalla S.V. comunicato con la nota in riferimento in b., trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 19 settembre u.s., la scrivente Associazione, finalmente ed in maniera ufficiale, prende atto e conoscenza su quanto e su come codesta Amministrazione Comunale, sensibile e presente alle richieste della cittadinanza e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio, si stia adoperando per dare una risposta positiva ad arginare la tanto oramai conosciuta ed agognata piaga del randagismo.

2. Per quanto sopra, mi sia consentito reiterare che la nota a seguito redatta da questa associazione ed inviata alla S.V., ove, a sommesso parere dello scrivente è stata vista da codesta A.C. quasi come un’incriminazione, errando. Prefata nota scaturiva solamente dal fatto che dopo le tante insistenti richieste di informazioni poste anche ai consiglieri ed assessori comunali in merito alla vicenda rappresentata dal Dipartimento del demanio foreste con la nota in riferimento in a. di cui si annette in copia, utilizzando altresì anche social network, nei quali la stessa S.V. aveva scritto che il giorno seguente avrebbe fatto un comunicato, che non c’è mai stato, insisteva un assoluto silenzio di codesta amministrazione per i fatti acclarati.

Fatti che lo scrivente, in primis in qualità di rappresentante dell’Associazione in intestazione, quindi titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla conoscenza dei fatti, nonchè altresì in virtù del fatto che essendo attuale gestore dell’ambulatorio veterinario citato in titolo, allarmatosi e preoccupato di non poter continuare a garantire in toto quanto stipulato nella convenzione richiamata dalla S.V. con la prefata nota in riferimento in b. ed avendo a cuore la sorte della struttura e degli animali ivi stabulanti, chiedeva di essere informato circa gli sviluppi e relativi provvedimenti già presi o che sarebbero stati adottati nel merito.

3. Ciò posto, lungi da questa associazione avere mai agito o pensato a proferire od avviare attività di varia natura che potrebbero essere lesive o diffamatorie nei confronti di codesto Ente, l’intento non è mai stato questo, lo stesso, lo dimostra il fatto che questa associazione, a differenza di tantissime altre che negli anni si sono presentate dinanzi a codesta A.C. a rappresentare problematiche afferenti la sfera tutela e benessere degli animali facendo solo del sofismo e passerella, si è dimostrata sempre disponibile, svolgendo sempre con spirito di abnegazione tutte le attività alle quali la stessa veniva chiamata ad operare in ogni tempo e luogo, qualità che l’hanno resa, senza dubbio, un imprescindibile punto di riferimento e di sicura affidabilità nel fornire, ogni qualvolta richiesto, il giusto ausilio e supporto di indirizzo nel processo decisionale sia delle precedenti amministrazioni succedutesi negli anni fino all’attuale.

Detto ciò, a sommesso parere dello scrivente, già sul nascere della cosa ci saremmo aspettati prima facie una rassicurante risposta da parte Sua che, finalmente e fortunatamente solo ieri con la succitata nota abbiamo avuto contezza che a seguito di comunicazioni intercorse tra codesto Ente ed il Dipartimento regionale demanio dell´azienda foreste, il rilascio di suddetta struttura sembrerebbe non avvenire più nel breve termine.

4. Infine, rassicurati dalle affermazioni espresse dalla S.V. in merito alla risoluzione della faccenda e certi di un Suo fattivo interesse nel bene della comunità tutta, l’occasione è grata per rinnovarLe il nostro apprezzamento. Pertanto, si rimane a disposizione fermo restando nostro malgrado il limite di 6 (sei) posti disponibili che l’ambulatorio sanitario può supportare, di cui Lei ne è a conoscenza.

Buon lavoro Sindaco!

Tanto si doveva,

Cordiali Saluti.

Il Presidente provinciale

Rag. Antonino Giorgio