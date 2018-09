Inserita in Politica il 21/09/2018 da Direttore Pulizia delle caditoie stradali e la disostruzione dei tombini Interrogazione a firma delle consigliere Chiara Cavallino e Francesca Trapani, presentata Venerdì 21 Settembre 2018 al Sindaco del Comune di Trapani e.p.c. Al Presdiente del Consiglio del Comune di Trapani.

Premesso che le piogge autunnali potrebbero portare a registrare i primi danni e disagi; Visto che la pulizia delle caditoie stradali e la disostruzione dei tombini sono interventi che mirano al contenimento efficace delle emergenze e hanno lo scopo di evitare eventuali allagamenti, inondazioni e quindi danni a cose, abitazioni e persone, in seguito a precipitazioni particolarmente intense; Considerato che, quanto in oggetto, è chiesto a gran voce da chi si è trovato a dover fare i conti con auto bloccate, viabilità compromessa, allagamento di scantinati, negozi e abitazioni; A tal proposito, le sottoscritte Consigliere Comunali, Chiara Cavallino e Francesca Trapani del Movimento 5 Stelle di Trapani, Interrogano e chiedono di sapere 1) appreso dalla D.D. n. 2424 del 17/09/2018 che il Servizio Idrico Integrato nei giorni 23 e 24 marzo 2018 ha predisposto in tempo utile la perizia tecnica per la pulizia delle caditoie stradali e la disostruzione dei tombini; 2) quanti sono i punti di cui al punto 1) esistenti nel territorio comunale, distinguendoli numericamente per la città e per ogni frazione; 3) su quanti punti è previsto l´intervento; 4) perché non è stata espletata una gara ad evidenza pubblica, pur essendoci stato un lasso di tempo sufficientemente lungo, a decorrere dal mese di marzo 2018 (Rif. D.D. 2424/2018), infine preferendo ricorso, all´ultimo minuto, all´affidamento senza gara e con la modalità della somma urgenza. A norma di regolamento si richiede risposta scritta. Trapani, 21/09/2018 Le Consigliere Comunali Chiara Cavallino Francesca Trapani