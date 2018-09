Inserita in Cultura il 21/09/2018 da Direttore

Conferenza di presentazione del progetto socio-assistenziale MA.RE.Comun.E

Palermo 25/09/2018 ore 10,30 Ex Real Fonderia





Conferenza di Servizio allargata alla stampa per la presentazione del progetto "Ma.Re. Comun.E – Mamme in Rete per una Comunità in Evoluzione" dell´Associazione di Volontariato Anirbas. Si terrà martedì 25 settembre alle ore 10.30 nell´Ex Real Fonderia alla Cala, in piazza Fonderia, 12 a Palermo, per presentare agli organi d´informazione un progetto socio educativo rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e alle mamme, anche in attesa, residenti nei Quartieri Brancaccio e Settecannoli, ricadenti nella II^ Circoscrizione. La presentazione si terrà alla presenza della stampa e delle autorità civili, religiose e militari: del Sindaco Leoluca Orlando e degli assessori Giuseppe Mattina (Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità dell´Abitare, Beni Comuni, Partecipazione), Giovanna Marano (Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute) della Città di Palermo, nonché del presidente della II^ Circoscrizione Mario Greco, del Presidente dell´Associazione di Volontariato Anirbas Maria Rosa Castagna, del dirigente scolastico della F S. Cavallari, Rosalia Marturana, della Presidente del CeSVoP Giuditta Petrillo, della responsabile del progetto Tina Bianca, della dott.ssa Mariateresa Di Stefano e dei rappresentanti di enti ed istituzioni partner dell´iniziativa.





Il progetto "Ma.Re. Comun.E – Mamme in Rete per una Comunità in Evoluzione" nasce da una idea dell´Associazione di Volontariato Anirbas e fa subito breccia in altri 8 partner tra Istituzioni, Enti ed Associazioni del terzo settore operanti sul territorio. Lo scopo è quello di creare un sistema integrato, pubblico e privato, per la gestione dei servizi socio–educativi a favore dei bambini che risiedono in un’area geografica a "rischio", attraverso azioni di contrasto alla povertà educativa. Il progetto, che si articola nel corso di 3 anni ha come obiettivo quello di creare una comunità capace di educare i bambini nei primi anni di vita attraverso il coinvolgimento delle mamme: l´elemento principale attorno a cui ruota la famiglia. L´Associazione di Volontariato Anirbas ed i partner del progetto (Associazione Aif, Associazione Culturale Arthesia, Centrale Valutativa S.R.L, Centro di Volontariato Cammino D´amore, D.D.S Cavallari (Scuola dell’infanzia Francesco Saverio Cavallari), Don Giuseppe Puglisi, Eurosofia, Il Tesoro Ritrovato) opereranno con modalità working in progress per meglio strutturare il progetto e le sue articolazioni agli effettivi bisogni delle 198 famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell´infanzia Francesco Saverio Cavallari.





Il progetto "Ma.Re. Comun.E – Mamme in Rete per una Comunità in Evoluzione" si articola attraverso lo svolgimento di diverse attività scolastiche ed extra-scolastiche; d´iniziative socio educative, di aggregazione ludiche e ricreative; di laboratori e visite attraverso il prolungamento dell´orario scolastico, l´istituzione del servizio mensa, scuola e campi estivi, e Servizi di accompagnamento a casa dei bambini. Nell´ambito del progetto Viene istituito altresì un Centro per Famiglie e per bambini, un Centro D´ascolto, uno Sportello Rosa, uno Spazio Puericultura ed un Centro Mediazione familiare. Sarà poi istituita la Children card che in base all´Isee familiare permetterà ai destinatari di ritirare beni di prima necessità inerenti ai fabbisogni essenziali.





"Ma.Re. Comun.E – Mamme in Rete per una Comunità in Evoluzione", è un progetto selezionato da Impresa Sociale "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L´Associazione di Volontariato Anirbas, assieme agli altri 8 partner, intende agire sul contesto sociale-territoriale e sulle dinamiche della II^ Circoscrizione, nei quartieri Brancaccio e Settecannoli di Palermo, contribuendo alla valorizzazione del “sistema sociale famiglia” e all´emancipazione sociale ed economica dei suoi componenti. Inoltre, attraverso l´attivazione di una rete territoriale, si tende a formare i genitori e a costruire una nuova società sulla consapevolezza che: “Chi educa un bambino, educa un uomo, chi educa una donna, educa un popolo”.