Inserita in Sport il 21/09/2018 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC PRONTA PER IL WEEK END CON MEMORIAL PANTANI E TROFEO MATTEOTTI Quello che sta per arrivare sarà un altro intenso week end di corse per l’Androni Giocattoli Sidermec. Che si disputeranno anche con un motivo in più per i campioni d’Italia. Domani il Memorial Marco Pantani a Cesenatico, infatti, si correrà a due passi dalla sede di Sidermec di Pino Buda, secondo sponsor del team. Domenica, poi, il Trofeo Matteotti a Pescara toccherà la zona di altri sponsor della squadra come Regolo, Cams e Tenuta Ulisse. Proprio la casa vinicola di Crecchio, che fa capo a Gianfranco Ulisse con i figli Luigi e Antonio, per la domenica speciale in Abruzzo ha in programma alcune iniziative particolari per salutare la presenza del team nella regione.

La squadra guidata per il doppio appuntamento dal team manager Gianni Savio e dal direttore sportivo Alessandro Spezialetti cercherà di consolidare la leadership nella Ciclismo Cup, la challenge che vivrà altri due snodi fondamentali prima delle gare di ottobre. Nella classifica diramata stamattina, dopo le prove toscane, l’Androni Giocattoli Sidermec guida con 539 punti, 20 in più della Bahrain Merida.

Domani al Memorial Pantani l’Androni Giocattoli Sidermec schiererà la stessa squadra della Coppa Sabatini di ieri: Davide Ballerini, Manuel Belletti, Mattia Cattaneo, Marco Frapporti, Mattia Frapporti, Francesco Gavazzi e Fausto Masnada. Domenica al Trofeo Matteotti stessi corridori con il solo inserimento di Andrea Vendrame al posto di Mattia Frapporti.