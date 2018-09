Inserita in Sport il 20/09/2018 da Direttore Torneo nel weekend per la Pallacanestro Trapani Continuano gli allenamenti della 2B Control Trapani. Oggi gli atleti granata, sotto gli ordini di coach Daniele Parente e dello staff tecnico, affronteranno una sola seduta di allenamento che avrà inizio alle ore 11 al PalaConad.

Domani, invece, la Pallacanestro Trapani prenderà il volo per partecipare ad un torneo precampionato che si disputerà questo fine settimana a Castel San Pietro Terme (BO), presso il PalaFerrari.

I granata debutteranno domani alle ore 21 contro la Fortitudo Bologna, formazione già affrontata recentemente in amichevole a La Spezia. La prima semifinale del torneo avrà invece inizio alle ore 18:45 e si affronteranno il Basket Ravenna e il Bergamo Basket 2014. Le finali si giocheranno sabato: alle ore 18 le perdenti dei match di venerdì, alle 20:15 la finalissima tra le vincenti.

Il costo del biglietto ordinario è pari a 15 euro a giornata, parterre 20, mentre gli under 12 potranno entrare gratuitamente presso la struttura sportiva del PalaFerrari.

Gli atleti convocati della 2B Control Trapani per la doppia sfida sono: Andrea Renzi, Cameron Ayers, Curtis Nwohuocha, Erik Czumbel, Federico Miaschi, Giorgio Artioli, Marco Mollura, Marko Dosen, Rei Pullazi, Roberto Marulli e Rotnei Clarke.

Nel corso del soggiorno della 2B Control Trapani in Emilia Romagna, ricordiamo che si terrà domani alle ore 12 una conferenza stampa a Bologna per presentare la sinergia tra il team granata e l’azienda Lavoropiù, che da quest’anno ha sposato il progetto della Pallacanestro Trapani.

Concluso il rapporto con Abrate

La Pallacanestro Trapani comunica la conclusione del rapporto con il giovane Christian Abrate, che, per motivi di natura strettamente personale ha deciso di concludere anzi tempo il suo rapporto di lavoro con la società. La Pallacanestro Trapani ringrazia il giovane Christian Abrate per la professionalità mostrata in questi giorni di preparazione e gli augura le migliori fortune umane e professionali. Il giocatore torna quindi alla PMS Basketball Moncalieri, società da cui era arrivato a Trapani in prestito.