Sport il 20/09/2018 SECONDO IMPEGNO PER I GIOVANISSIMI 2004-2005 DEL VALDERICE "Terminati da poco gli allenamenti in casa Udinese Forese Academy. La preparazione, prosegue domani dalle 16 in poi. Intanto, c´è stato il secondo impegno per i giovanissimi 2004-2005 del Valderice questo pomeriggio al Comunale di Crocci. Ospiti i granata del Città Di Trapani, formazione che disputerà il campionato regionale di categoria. Le due squadre, entrambe chiaramente con il cartello "lavori in corso", hanno battagliato per novanta minuti (tre tempi da 30) alternando belle giocate, a errori sicuramente da limitare nel proseguo della stagione. Mister Gervasi ha fatto ruotare tutti e 30 gli effettivi a disposizione permettendo ad ognuno dei piccoli calciatori di mettersi in mostra. Per la cronaca i tre tempi hanno avuto i seguenti risultati: 2-2, 3-1, 1-2".