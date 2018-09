Inserita in Politica il 19/09/2018 da Direttore Riscossione Sicilia. Lupo: manca numero legale in commissione Ars, nomina Cda ancora nel caos “Questa mattina la riunione della commissione Affari istituzionali dell’Ars è saltata per mancanza del numero legale, quindi non è stato possibile esprimere il parere sulla nomina del nuovo consiglio d’amministrazione di Riscossione Sicilia”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars e componente della commissione Affari istituzionali, che nel corso della seduta di oggi ha chiesto la verifica del numero legale.

“Per colpa della maggioranza – prosegue Lupo – Riscossione Sicilia resta nel caos, priva di organi direttivi. È una situazione seria a grave, rispetto alla quale il PD ha presentato una mozione che impegna il governo regionale a riferire in aula sull’attuale situazione e sulle prospettive del servizio di riscossione nella Regione siciliana”.

mercoledì 19 settembre 2018