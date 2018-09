Inserita in Cronaca il 19/09/2018 da Direttore Mazara del Vallo SOLLECITO DI PAGAMENTO TA.RI. Cristaldi: “Non è necessario affollarsi presso gli Uffici”

“Relativamente alle note di sollecito pagamento della Tassa sui Rifiuti, che in questi giorni sono arrivate ai cittadini, si fa presente che qualora l’utente abbia già provveduto ai pagamenti sollecitati è sufficiente inviare una mail all’indirizzo ufficio.entrate@comune.mazaradelvallo.tp.it o un messaggio whatsapp al numero 348-8939797, allegando la foto delle ricevute di pagamento dell’intero anno di cui si chiede la regolarizzazione. Saranno gli uffici a regolarizzare la posizione e reinviare a stesso mezzo la chiusura del procedimento. Il disservizio, purtroppo, è stato determinato da un problema tecnico che non ha permesso l’associazione automatica dei pagamenti. Non è necessario, dunque, affollarsi presso l’Ufficio preposto, stante che si tratta inoltre, di un mero sollecito di pagamento, senza che lo stesso preveda erogazione di sanzione”.

Lo ha detto il Sindaco della Città, on. Nicola Cristaldi, in merito all’arrivo ad alcuni cittadini, del Sollecito di Pagamento della TA.RI. relativamente agli anni 2014/2015/2016/2017.

Mazara del Vallo 19 Settembre 2018