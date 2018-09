Inserita in Politica il 19/09/2018 da Direttore RICORSO AVVERSO LA REGIONE SICILIANA PER I TAGLI AL TPL “L´ABBIAMO URLATO MA NON CI HANNO ASCOLTATO”

Sono trascorsi ben 4 mesi da quando il Governo regionale ha deciso di applicare un nuovo e cospicuo taglio al contributo per il trasporto pubblico locale; sono trascorsi 4 mesi durante i quali, con tutte le nostre forze, abbiamo evidenziato con educazione e rispetto il nostro dissenso ma niente: non siamo stati ascoltati. Non ci è rimasto che ricorrere alla Giustizia ordinaria e, pertanto, in data 18 settembre il Comune di Trapani, guidato dal Sindaco Giacomo Tranchida, e ATM Spa Trapani, hanno dato mandato all´avvocato Carmelo Restivo, del foro di Palermo, di depositare il ricorso al TAR contro la Regione Sicilia e contro il Presidente Nello Musumeci per la riduzione dei contributi regionali. Non era nostra intenzione arrivare a questo punto ma ormai è andata così, di fatto Trapani è l´unico Comune che ha proceduto legalmente contro la Regione Sicilia; per noi non è sicuramente motivo di orgoglio ma un atto tristemente dovuto a dimostrazione dell´attenzione che il Sindaco e ATM Spa Trapani vogliono mantenere sul tema del trasporto pubblico locale. La mobilità alternativa all´utilizzo dell´automobile, del resto, è uno degli obiettivi che questa Amministrazione Comunale e ATM Trapani Spa stanno perseguendo. L´acquisto di 25 nuovi autobus, di cui 7 già ordinati, la realizzazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile non possono subire rallentamenti o un freno per decisioni esterne a noi.

Ingegnere Massimo La Rocca Amministratore unico ATM SpA Trapani