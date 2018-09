Inserita in Politica il 19/09/2018 da Direttore Sicilia. Barbagallo: ddl a favore delle famiglie numerose, bene avvio iter in Commissione “Finalmente prende il via l’iter legislativo per l’esame del ddl di sostegno alle famiglie numerose. Lavoreremo all’esame di un pacchetto di norme mirate che comprendono sia l’aspetto economico che quello sociale”. Il parlamentare regionale Anthony Barbagallo primo firmatario del ddl, condiviso da tutto il gruppo parlamentare PD, ed incardinato oggi in Commissione Salute e servizi sociali all’Ars, esprime così la propria soddisfazione.

“La famiglia è un soggetto insostituibile per la società ed i nuclei familiari con tanti figli a carico rischiano di pagare più di altri la scarsa attenzione che ancora oggi la politica rivolge a questa fondamentale istituzione. Chi investe sui figli – aggiunge – investe sul futuro. Abbiamo il dovere – conclude il– di studiare un sostegno economico ed un supporto sia nel campo dei più semplici problemi legati al fabbisogno alimentare ed agli approvvigionamenti per la prima infanzia fino alle difficoltà economiche e finanziarie legate al costo dei servizi e dei beni di prima necessità, a quello per l’abitazione, a quello socio-sanitario ed a quello scolastico”.

mercoledì 19 settembre 2018