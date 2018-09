Palermo Città Tutto Orto. Bene l´evento che invita a coltivare in città con gli orti urbani. Iniziativa collaterale al progetto di Manifesta

Inserita in Cronaca il 19/09/2018 da Direttore Palermo Città Tutto Orto. Bene lエevento che invita a coltivare in città con gli orti urbani. Iniziativa collaterale al progetto di Manifesta Pomodori, aromi e tenerumi per insegnare ad adulti e bambini l段mportanza del verde e della sana alimentazione: questo il filo conduttore verde dell段nstallazione Palermo città Tutto Orto, evento collaterale di Manifesta 12, che ha visto piazza Croce dei Vespri trasformarsi in un orto urbano lo scorso weekend.

L段nstallazione temporanea, curata Orto Capovolto e Studio Agnello e Associati in collaborazione con Piante e Passione, Arredo Legno Bottone ed Extempora Servizi, trova oggi una nuova vita, e resta visitabile in maniera diffusa dall段ntera città.

Immaginiamo Palermo come una città non soltanto 鍍utto porto ma anche 鍍utto orto - racconta Angelica Agnello architetto e direttrice di Orto Capovolto - e per creare un orto diffuso risulta fondamentale lavorare in rete con le tantissime e meravigliose realtà già attive nei diversi quartieri, per questo motivo - continua - abbiamo deciso di condividere con loro gran parte dell段nstallazione che potrà così continuare a crescere e dare nuovi frutti.

Terminato l弾vento di Piazza Croce dei Vespri, l段nstallazione è, infatti, stata donata alla associazioni e comunità del territorio, nell弛ttica di promuovere l誕gricultura urbana e rendere la città di Palermo più verde e commestibile.

Tenerumi e pomodori a Piazzetta EcceHomo, vicino Casa Professa, dove grazie alla rete SOS Ballarò trovano oggi posto anche sedute e diverse fioriere contenenti il progetto fotografico 鄭 Ballarò cè una gran Vucciria.

E mentre le melanzane cresceranno a Piazzetta Appalto e i peperoni a Piazzetta del Garraffo grazie ai residenti del Comitato Vucciria , gli aromi colorano lo Studio Agnello di Mondello e alcuni pomodori segnano l段ngresso di Ciautu una bottega Alab di Piazza Aragona, recentemente pedonalizzata su impulso dei numerosi artigiani che animano il quartiere.