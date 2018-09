Inserita in Politica il 19/09/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: governo assente, qualcuno li avverta che le ferie sono finite “Il governo non si presenta in aula e slitta la seduta, la maggioranza non si presenta in commissione e manca il numero legale per il parere su Riscossione Sicilia, non ci sono notizie del rendiconto né dell’assestamento di Bilancio. Qualcuno avverta il presidente Musumeci ed il suo governo che le ferie sono finite”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars, che oggi è intervenuto nel corso dei lavori d’aula per chiedere al presidente della Regione Nello Musumeci di “riferire a Sala d’Ercole sull’attuazione del programma di governo, ed in particolare sulla presentazione dei documenti economici”.