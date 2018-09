Inserita in Cronaca il 19/09/2018 da Direttore Sequestro ricci 4 mila ricci di mare salvati e rimessi nel loro habitat naturale sui fondali di San Vito lo Capo. È questo il risultato di un´azione concordata tra Guardia costiera, Carabinieri e Vigili urbani.

I ricci erano stati pescati di frodo da sub palermitani che all´arrivo della motovedetta della capitaneria li hanno ributtati in mare. Una concentrazione simile di ricci avrebbe danneggiato l´ecosistema e gli echinodermi sarebbero morti. Con l´aiuto di pescatori locali e sub volontari i militi della guardia costiera, diretti dal comandante Salvatore Morello, hanno raccolto i ricci e li hanno distribuiti su una vasta area. I militari sono intervenuti su segnalazione di privati. I pescatori di frodo non sono stati perseguiti perché non trovati in possesso del bene fraudolentemente pescato.