Inserita in Cronaca il 19/09/2018 da Direttore ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE IN DATA ODIERNA E CONSIGLI UTILI DALL´UFFICIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DALLE PRIME ORE DI OGGI, MERCOLEDI 19 SETTEMBRE 2018, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI OCCIDENTALI. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA´, FREQUENTE ATTIVITA´ ELETTRICA, LOCALI. GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

CONSIGLI IN CASO DI FORTI PIOGGE. Il maltempo è un rischio, anche molto elevato in alcuni periodi, che non si può eliminare. E’ possibile ridurne gli effetti e i danni, grazie ad alcuni semplici comportamenti adeguati e qualche precauzione Ecco qui di seguito riportati alcuni consigli utili: 1 Consultare le previsioni. Non è più come una volta, quando le previsioni atmosferiche erano una sorta di cabala, una puntata al gioco del lotto. 2. Prestare attenzione agli AVVISI ALLARME della Protezione Civile diramati per prevenire ed evitare situazioni di rischio e pericolo. In particolare, esistono quattro livelli di criticità: • verde quando non si evidenziano criticità, • giallo per i casi di ordinaria criticità, come ad esempio fenomeni metereologici localizzati o occasionali, • arancione in caso di moderata criticità e situazioni metereologiche intense e persistenti; • rosso per le situazioni di elevata criticità che possono causare ingenti danni a persone, centri abitati, edifici ed infrastrutture. 3.-Rinunciare alla macchina. Se non strettamente necessario, evitare di mettersi alla guida. In caso di pioggia forte, aumentare la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e guidare senza accelerazioni o frenate brusche e improvvise. Attenzione alle raffiche di vento: tendono a far sbandare il veicolo. Valutare se è il caso di fermarsi in un’area di sosta, in attesa che il temporale si attenui: non dimenticare che i temporali riducono drasticamente il livello di visibilità. 4. Niente ponti e sottopassaggi. Il forte maltempo può avere ripercussioni anche gravi sulla struttura dei ponti e causare un allagamento dei sottopassaggi. 5.Evitare zone vicine a corsi d’acqua. In caso di pioggia forte e rischio alluvioni, evitare di utilizzare l’auto, seguire le indicazioni fornite dalle autorità e non transitare lungo le strade allagate. 6 Fare attenzione anche in casa. Evitare di sostare sotto tettoie e balconi e chiudere bene le finestre. 7 In caso di forti raffiche di vento: abbandonare i piani seminterrati e i piani terra e andare nei piani alti. Portare in casa gli animali domestici, chiudere il gas e non uscire di casa fino a quando le autorità non decretano la fine dell’emergenza. 8 In montagna evitare sentieri esposti. In caso di temporale e forti raffiche di vento, scendere di quota e cercare riparo all’interno di una grotta. Evitare i percorsi attrezzati con funi e scale metalliche. 9 Al mare non sfidare le forti piogge. Evitare assolutamente di entrare in acqua e allontanarsi subito dalla riva. Non utilizzare ombrelloni, canne da pesca ed altri oggetti metallici. Non sostare su moli e pontili e non utilizzare le imbarcazioni. 10 In casa, se è in corso un temporale molto forte, evitare di utilizzare le apparecchiature connesse alla rete elettrica, staccare la spina di computer, televisione, lavatrice e lavastoviglie. Evitare, inoltre di utilizzare l’acqua per fare la doccia o lavare piatti e indumenti. Se il temporale e i fulmini sorprende fuori casa invece, non cercare riparo dall’acqua sotto pali e alberi, togliere gli oggetti metallici indossati in quel momento, ad esempio collane, orecchini, anelli e bracciali e rimanere lontani dai tralicci dell’alta tensione. In generale, tutti i consigli suddetti che hanno a che fare con il normale buonsenso, possono ricondursi a una sola regola essenziale: mai sfidare la Natura. Contattare l’Ufficio Comunale di Protezione civile o la Centrale Operativa della Polizia Municipale E mail : protezione civile@comune.alcamo.tp.it centraleoperativapm@comune.alcamotp.it sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it ( sezione protezione civile) Tel 0924 590409 -590401 -502833

Il Comandate - Giuseppe Fazio

ALLERTA METEO 19 SETTEMBRE