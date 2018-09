Inserita in Politica il 19/09/2018 da Direttore Le Acli trapanesi a Trieste con il premier Conte Una delegazione delle Acli trapanesi, guidate dalla presidente provinciale Giovanna D’Antoni, ha partecipato nei giorni scorsi, a Trieste, al 51° Incontro Nazionale di Studi delle Acli dal titolo "Animare la città". Nel corso del convegno, a cui ha partecipato il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sono stati affrontati i temi relativi alla riforma dei Centri per l´impiego, del Lavoro e del Terzo settore ed, in generale, delle politiche a sostegno dei giovani, dei più bisognosi e degli emarginati. Al termine dei lavori, il Premier Conte si è intrattenuto per alcuni minuti con la presidente delle Acli di Trapani- che gli ha illustrato sinteticamente alcune delle iniziative portate avanti nel sociale sul territorio- dichiarando apprezzamento per l´impegno profuso a servizio della comunità trapanese.