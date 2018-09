Inserita in Cronaca il 19/09/2018 da Direttore MAZARA. Disagi erogazione idrica. La rottura di una pompa di sollevamento alla base dei disagi di questi giorni

“I disagi che si sono registrati in questo periodo in merito all’approvvigionamento idrico sono stati dovuti preliminarmente alla rottura di alcune pompe di sollevamento delle acque nei pozzi di San Nicola e a diverse e continue interruzioni di energia elettrica da parte dell’Enel. Nonostante le pompe siano state ripristinate sono necessari ancora alcuni giorni prima che l’erogazione idrica possa finalmente tornare alla piena normalità, stante che vi è la necessità che l’acqua entri nuovamente in circolo. Nell’attesa che si completi l’iter procedurale per l’ammodernamento dell’intera rete idrica, abbiamo deciso di avviare le procedure di gara per il potenziamento della condotta idrica che parte dai pozzi di San Nicola e giunge sino in Via Treviso. Tale nuova condotta ci consentirà di evitare l’interruzione della distribuzione idrica due volte la settimana, che attualmente viene praticata per consentire l’accumulo delle acque nelle vasche, e di erogare costantemente l’acqua nelle zone servite da tali pozzi”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, al termine di una riunione tecnica con il dirigente del III Settore, ing. Nicola Sardo e con i responsabili dell’Ufficio Acquedotto.

Nell’attesa della piena normalizzazione dell’erogazione idrica, che dovrebbe avvenire entro la giornata di sabato, si ricorda che il Comune offre gratuitamente il servizio di autobotti. I cittadini che hanno necessità di approvvigionamento idrico possono usufruire di tale servizio indirizzando una richiesta, o tramite Whatsapp e/o SMS al numero telefonico (388-1146507) oppure tramite Messanger/Facebook indirizzando la richiesta direttamente all’account Nicolò Cristaldi.

Nella richiesta vanno esplicitamente specificati: nome e cognome dell’utente; indirizzo di residenza con numero civico; recapito telefonico; capienza della cisterna e piano dove la stessa è allocata.

Mazara del Vallo 19 Settembre 2018