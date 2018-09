Inserita in Politica il 19/09/2018 da Direttore Fare Per Cambiare - Passaggio di consegne ad interim, Fabrizio Manfredi nuovo ViceCoordinatore Durante l´ultimo Direttivo Associativo il ViceCoordinatore Andrea Giannino ha fatto presente la necessità di doversi egli recare all´estero per esigenze di studio per la durata di un semestre e della relativa impossibilità di perseguire durante questi mesi gli interessi associativi, pertanto preso atto di tali esigenze è avvenuto, a norma di Statuto, il passaggio di consegne AD INTERIM della carica a Fabrizio Manfredi già Responsabile Contabile Associativo. Essendo infatti la carica di Responsabile Contabile l’unica delle cariche, oltre quella di Coordinatore e ViceCoordinatore, ad essere votata dall’Assemblea tutta ed avendo dimostrato Fabrizio Manfredi di essere in grado di adempire con qualità ai compiti preposti, si da in questo modo piena applicazione allo Statuto, volontà riconfermata unanimamente dall’Assemblea durante la seduta del Direttivo in oggetto.

Fabrizio Manfredi assume dunque la carica di ViceCoordinatore ad Interim fino a Marzo 2019, un ruolo di grande impegno ma che siamo certi Fabrizio sarà in grado di affrontare con l’impegno, la dedizione e la qualità che hanno sin ora contraddistinto il suo attivismo. A Fabrizio auguriamo, certi delle sue capacità, buon lavoro; ad Andrea una buona esperienza formativa in attesa di un suo rientro a pieno ritmo convinti della necessità del suo operato come ha in questi mesi dimostrato.

Fare Per Cambiare