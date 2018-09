Inserita in Salute il 18/09/2018 da Direttore VENERDI’ A MAZARA IL CONGRESSO DEI CHIRURGHI OSPEDALIERI SULLA LAPARASCOPIA Prenderà il via venerdì prossimo, 21 settembre, a Mazara del Vallo, nell’aula consiliare del comune, il Congresso regionale dell’ACOI, l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani, che verterà sul tema “La laparoscopia in urgenza oggi: vantaggi e limiti”. L’evento è patrocinato dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

“Oggi la chirurgia laparoscopica si è ampiamente diffusa – spiega Giacomo Urso, referente scientifico del congresso e responsabile dell’unità operativa di Chirurgia dell’ospedale di Mazara - e trova applicazione in sempre maggiori indicazioni rappresentando il gold standard in molti quadri nosologici. Il programma scientifico sarà articolato in quattro sessioni principali. Un accenno sarà fatto sicuramente alle nuove tecnologie e ai nuovi devices che quotidianamente utilizziamo nelle nostre sale operatorie e che rendono possibile la realizzazione di procedure chirurgiche, un tempo precluse, con tecniche mini invasive”.

Interverranno all’apertura dei lavori: - Il Sindaco di Mazara del Vallo: On. Nicola Cristaldi; - Il Commissario ASP Trapani: dott. Giovanni Bavetta; - Il Direttore sanitario ASP Trapani: dott. Salvatore Requirez; - Il presidente dell´Ordine dei Medici di Trapani: dott. Rino Ferrari; - Il coordinatore regionale ACOI dott. Antonio Stracqualursi.