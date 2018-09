Inserita in Politica il 18/09/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: isole minori sono patrimonio da valorizzare, servono risorse e mezzi “Le nostre isole minori sono un patrimonio da tutelare e valorizzare: è importantissimo potenziare i collegamenti marittimi, che oggi sono spesso effettuati con mezzi inadeguati o inefficienti. Ma al tempo stesso è necessario intervenire e sostenere le amministrazioni locali costrette ad affrontare nuove problematiche legate a fenomeni ambientali, come l’erosione delle coste. Serve maggiore attenzione da parte del governo regionale, e serve un piano pluriennale di interventi che affronti anche i temi dello smaltimento dei rifiuti, dell’approvvigionamento idrico e della tutela della salute”. Lo ha detto il capogruppo del PD Giuseppe Lupo, intervenendo in aula nel corso del dibattito sulle infrastrutture e trasporti con l’assessore regionale Marco Falcone. “Servono risorse adeguate e misure specifiche per le esigenze delle isole minori – ha aggiunto Lupo – e serve maggiore attenzione da parte del governo nei confronti dei sindaci e degli amministratori locali”.

martedì 18 settembre 2018