Inserita in Politica il 18/09/2018 da Direttore SI.NAL.P. - Sit in presso INPS di Palermo LA FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FORMAZIONE DEL SI.NA.L.P., HA ORGANIZZATO PER GIORNO 21/09/2018, UN SIT IN DI PROTESTA CHE SI SVOLGERA´ DALLE ORE 09.00 ALLE 15.00, PRESSO LA SEDE DELL´INPS SITA IN VIA DEGLI ORTI A PALERMO, PER SOLLECITARE IL RIESAME DELLE NASPI DEGLI EX LAVORATORI DELL´ANFE REG.LE SICILIA E LA MANCATA EROGAZIONE DEL FONDO FIS, AI LAVORATORI DELL´ENTE SAN GIOVANNI APOSTOLO. IL NOTEVOLE RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI RIESAMI INERENTI LE PRATICHE DI SOSTEGNO AL REDDITO E LA MANCATA EROGAZIONE DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, STA AGGRAVANDO LA GIA’ CRITICA CONDIZIONE DI UN INTERO COMPARTO.