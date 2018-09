Inserita in Economia il 18/09/2018 da Direttore Sicilia. Dipasquale: porti ed autostrade per uscire dalla crisi “Solo attraverso una politica di sviluppo integrato dei collegamenti viari e marittimi potremmo cambiare il futuro dell’economia siciliana”. Lo ha detto Nello Dipasquale. parlamentare regionale del Pd - intervenendo oggi all’Ars durante il dibattito d’Aula alla presenza del governo.

“Come possiamo pensare allo sviluppo turistico della nostra regione se un terzo della Sicilia è di fatto priva di collegamenti autostradali e non è stato programmato alcun piano della portualità per le isole minori? Ancora oggi la Sicilia non ha un collegamento diretto tra la provincia di Siracusa e quella di Trapani né tra quella di Ragusa e Catania. In un terzo dell’isola - ha aggiunto - è del tutto assente la rete autostradale. Anche per le isole minori, immenso patrimonio privo di collegamenti stabili, è indispensabile sviluppare un piano di riorganizzazione della portualità anche attraverso il coinvolgimento di investimenti privati. Solo in questo modo sarà possibile – ha concluso – pensare ad una destagionalizzazione del turismo che non sia, come avviene attualmente, legato alle condizioni metereologiche”

martedì 18 settembre 2018