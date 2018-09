Inserita in Cronaca il 18/09/2018 da Direttore SISTEMAZIONE STRADE. DIVERSI LAVORI IN CORSO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE Sono numerose le strade del territorio di Marsala interessate ai lavori di rifacimento dell´asfalto avviati dall´Amministrazione Di Girolamo. Le Imprese incaricate, coordinate dai tecnici comunali, continuano infatti gli interventi secondo l´ordine di priorità programmato dall´Assessorato ai Lavori pubblici diretto da Salvatore Accardi. Così dopo il versante nord – via Trapani e contrade limitrofe – si è proseguito nel ripristino di tratti di manto stradale nelle zone ricadenti a Perino, San G. Tafalia, Bufalata e Paolini. “Come anticipato, all´inizio del mese abbiamo avviato i lavori più urgenti nelle strade del territorio – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo; un investimento complessivo intorno a 500 mila euro che renderà le sedi viarie più sicure”. E secondo questo criterio, altri cantieri sono stati aperti nelle contrade Sant´Onofrio e San Silvestro, con via Salemi che sarà ancora oggetto di ulteriori interventi per ampi tratti. Riguardo alla zona sud, inoltre, dopo le vie Sucalora e Spanò, altri lavori proseguiranno a Strasatti e nelle contrade limitrofe. A breve, infine, saranno asfaltate le strade dove è stata posizionata rete idrica e fognante. A tal fine, l´Amministrazione comunale ribadisce l´invito ad allacciarsi alla fognatura che, oltre che essere un obbligo di legge, evita nuovi scavi nelle strade già asfaltate.