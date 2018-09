Inserita in Sport il 18/09/2018 da Direttore Venerdì conferenza stampa Lavoropiù Come precedentemente annunciato, in occasione del torneo che la Pallacanestro Trapani disputerà il prossimo fine settimana a Castel San Pietro, venerdì 21 settembre p.v., si terrà presso la Sala Conferenze di Lavoropiù (via Indipendenza 74, Bologna) la conferenza stampa di presentazione della sinergia tra la Pallacanestro Trapani e l’azienda Lavoropiù. Saranno presenti Matteo Naldi (Direttore Marketing di Lavoropiù SpA), Nicolò Basciano (Amministratore Delegato Pallacanestro Trapani) e Davide Lamma (Direttore Generale Pallacanestro Trapani).

Lavoropiù è sponsor da quest’anno della Pallacanestro Trapani ed è un’Agenzia per il Lavoro che opera sul mercato da 20 anni. A Bologna è leader assoluta del mercato di riferimento con Sede Legale e Direzionale nel capoluogo emiliano. Ogni giorno, grazie ad un team di 300 professionisti e ad una rete capillare di oltre 70 filiali, offre lavoro a più di 4.000 persone e supporta 1.900 aziende, avendo cura di orientare in maniera responsabile e attiva le decisioni e le inclinazioni attitudinali dei candidati, e di garantire alle Aziende Clienti i migliori talenti per le loro esigenze.