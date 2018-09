Inserita in Sport il 18/09/2018 da Direttore Domani la presentazione di Federico Miaschi e di Erik Czumbel Si svolgerà nella giornata di domani, mercoledì 19 settembre p.v., con inizio alle ore 12, presso i locali di “Grandi Scuole” sito in Via Palmerio Abate 24 (Trapani), la conferenza stampa di presentazione dei giocatori Federico Miaschi ed Erik Czumbel. All’incontro interverranno anche il Direttore Generale Davide Lamma e l’allenatore Daniele Parente.

Sono invitati a partecipare tutti i colleghi di carta stampata, televisione, radio e web.

PROGRAMMA

Continua la preparazione della 2B Control Trapani. Ieri gli atleti granata hanno effettuato una doppia seduta di allenamento. Oggi mattinata libera, le attività riprenderanno questo pomeriggio (ore 18), mentre nella giornata di domani è previsto un doppio allenamento (ore 9 e ore 18). Venerdì gli uomini di coach Daniele Parente disputeranno un torneo a Ravenna. Il debutto è fissato per venerdì stesso contro la Fortitudo Bologna (inizio ore 21). L’altra semifinale sarà tra il Basket Ravenna ed il Bergamo Basket 2014. Le vincenti e le perdenti si incroceranno sabato sempre a Ravenna.